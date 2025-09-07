|
Сборная Грузии по баскетболу обыграла Францию и вышла в четвертьфинал Евробаскета
07.09.2025 22:09
Сборная Грузии по баскетболу обыграла Францию в матче 1/8 финала Евробаскета в Риге. Таким образом сборная Грузии сыграет в четвертьфинале Евробаскета.
Матч завершился со счётом 80:70.
Напомним, сборная Греции в заключительном туре группового этапа обыграла сборную Испании со счетом 90:86, заняв первое место и открыв тем самым путь Грузии к 1/8 финала.
