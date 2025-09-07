Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборная Грузии по баскетболу обыграла Францию ​​и вышла в четвертьфинал Евробаскета


07.09.2025   22:09


Сборная Грузии по баскетболу обыграла Францию ​​в матче 1/8 финала Евробаскета в Риге. Таким образом сборная Грузии сыграет в четвертьфинале Евробаскета.

Матч завершился со счётом 80:70.

Напомним, сборная Греции в заключительном туре группового этапа обыграла сборную Испании со счетом 90:86, заняв первое место и открыв тем самым путь Грузии к 1/8 финала.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна