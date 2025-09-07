Сборная Грузии по баскетболу обыграла Францию ​​и вышла в четвертьфинал Евробаскета

07.09.2025 22:09





Сборная Грузии по баскетболу обыграла Францию ​​в матче 1/8 финала Евробаскета в Риге. Таким образом сборная Грузии сыграет в четвертьфинале Евробаскета.



Матч завершился со счётом 80:70.



Напомним, сборная Греции в заключительном туре группового этапа обыграла сборную Испании со счетом 90:86, заняв первое место и открыв тем самым путь Грузии к 1/8 финала.





