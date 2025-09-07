Сборная Грузии по футболу одержала победу над Болгарией

Во втором матче отборочного группового этапа турнира чемпионата мира 2026 сборная Грузии одержала победу над Болгарией.



Хвича Кварацхелия открыл счёт на 30-й минуте. Ника Гагнидзе увеличил разницу до двух очков, забив дебютный гол в конце первого тайма - на 44-й минуте. Третий гол в матче забил Георгий Микаутадзе на 65-й минуте. Таким образом, счёт стал 3:0 в пользу Грузии.



Матч проходил на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси.



Напомним, первый матч квалификационного этапа команда Грузии провела против Турции и проиграла.



На квалификационном этапе из 6 туров сборная Грузии в группе E сыграет с Турцией, Испанией и Болгарией. Команда, занявшая первое место в группе, автоматически получит путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Канаде, Мексике и США. Команда, занявшая второе место, продолжит борьбу в матчах плей-офф.





