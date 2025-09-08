У здания Министерства здравоохранения прошла акция в поддержку онкобольных.

08.09.2025 16:31





Участники акции требуют для онкопациентов доступ к инновационным лекарствам, исследованиям и современным протоколам лечения.



По их словам, в прошлом году от министра они слышали только обещания. Они обращаются к Михеилу Сарджвеладзе с просьбой провести открытую встречу с онкобольными с участием экспертов и СМИ, где вместо обещаний будут обсуждаться действенные шаги.



«Уже больше года мы требуем лекарств, исследований и права на жизнь для онкобольных. Государство пошло нам навстречу, и на этих встречах были только обещания. Нам нужны действия, обещания не помогают онкобольным, нам нужны инновационные лекарства, доступ к исследованиям, нам нужны паллиативные службы Всемирной организации здравоохранения и руководства по управлению болью.



Мы потеряли очень много пациентов в прошлом году, 5700 человек умерли, когда министр здравоохранения пообещал нам, что все исправит. Онкологические заболевания являются второй причиной смертности в Грузии. Необходимо провести реформу, мы требуем лекарств, исследований и международных стандартов.



Сегодня мы еще раз подадим заявление на имя министра здравоохранения и потребуем открытой встречи с участием экспертов и СМИ. На этих встречах не должно повториться то же самое, чтобы давались только обещания и для пациентов ничего не делалось», - заявили на акции.



Параллельно с акцией онкобольных Сарджвеладзе ответил на вопросы СМИ после завершения заседания в администрации правительства «Мечты».



Сарджвеладзе сказал, что встреча никогда не была проблемой и «нельзя превращать встречу или невстречу в политическую мишень».



По его словам, государство активно поддерживает онкологических больных.



Он упомянул бюджет, выделенный для онкобольных, и отметил, что «такие инициативы, связанные с отдельными улучшениями, и без всяких искусственно придуманных акций получают внимание».



«<> Я не думаю, что, во-первых, онкология - это та тема, где определенные политики должны фиксировать попытки нагреть руки, это плохое дело, в том числе с этической точки зрения, это тоже надо сказать. Что касается самого содержания вопроса, наверное, надо сказать конкретно, какие требования, какие вопросы и как конкретные решения должны быть приняты в правильном направлении.



Я думаю, что общество тоже хорошо видит, что в последнее время государство действительно очень активно поддерживает онкологических больных. Я думаю, что в этом отношении цифры говорят именно о том, что если несколько лет назад бюджет, выделенный для онкобольных, не превышал 50 миллионов, то сегодня он почти равен 300 миллионам.



Это и так очевидно для общества, и такие инициативы, которые касаются отдельных улучшений, естественно, всегда рассматриваются — и без всяких искусственно придуманных акций.



Эти люди, которые, возможно, участвовали в акции, о которой вы говорите, никогда не имели проблем со встречами. Я не знаю, зачем им нужно громко заявлять о требовании встречи с министерством, когда такие встречи и так всегда проходят, если они просят их без шума. Не думаю, что они когда-либо столкнулись с закрытой дверью — двери нашего министерства всегда были открыты», - сказал Сарджвеладзе





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





