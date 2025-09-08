Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У здания Министерства здравоохранения прошла акция в поддержку онкобольных.


08.09.2025   16:31


Участники акции требуют для онкопациентов доступ к инновационным лекарствам, исследованиям и современным протоколам лечения.

По их словам, в прошлом году от министра они слышали только обещания. Они обращаются к Михеилу Сарджвеладзе с просьбой провести открытую встречу с онкобольными с участием экспертов и СМИ, где вместо обещаний будут обсуждаться действенные шаги.

«Уже больше года мы требуем лекарств, исследований и права на жизнь для онкобольных. Государство пошло нам навстречу, и на этих встречах были только обещания. Нам нужны действия, обещания не помогают онкобольным, нам нужны инновационные лекарства, доступ к исследованиям, нам нужны паллиативные службы Всемирной организации здравоохранения и руководства по управлению болью.

Мы потеряли очень много пациентов в прошлом году, 5700 человек умерли, когда министр здравоохранения пообещал нам, что все исправит. Онкологические заболевания являются второй причиной смертности в Грузии. Необходимо провести реформу, мы требуем лекарств, исследований и международных стандартов.

Сегодня мы еще раз подадим заявление на имя министра здравоохранения и потребуем открытой встречи с участием экспертов и СМИ. На этих встречах не должно повториться то же самое, чтобы давались только обещания и для пациентов ничего не делалось», - заявили на акции.

Параллельно с акцией онкобольных Сарджвеладзе ответил на вопросы СМИ после завершения заседания в администрации правительства «Мечты».

Сарджвеладзе сказал, что встреча никогда не была проблемой и «нельзя превращать встречу или невстречу в политическую мишень».

По его словам, государство активно поддерживает онкологических больных.

Он упомянул бюджет, выделенный для онкобольных, и отметил, что «такие инициативы, связанные с отдельными улучшениями, и без всяких искусственно придуманных акций получают внимание».

«<> Я не думаю, что, во-первых, онкология - это та тема, где определенные политики должны фиксировать попытки нагреть руки, это плохое дело, в том числе с этической точки зрения, это тоже надо сказать. Что касается самого содержания вопроса, наверное, надо сказать конкретно, какие требования, какие вопросы и как конкретные решения должны быть приняты в правильном направлении.

Я думаю, что общество тоже хорошо видит, что в последнее время государство действительно очень активно поддерживает онкологических больных. Я думаю, что в этом отношении цифры говорят именно о том, что если несколько лет назад бюджет, выделенный для онкобольных, не превышал 50 миллионов, то сегодня он почти равен 300 миллионам.

Это и так очевидно для общества, и такие инициативы, которые касаются отдельных улучшений, естественно, всегда рассматриваются — и без всяких искусственно придуманных акций.

Эти люди, которые, возможно, участвовали в акции, о которой вы говорите, никогда не имели проблем со встречами. Я не знаю, зачем им нужно громко заявлять о требовании встречи с министерством, когда такие встречи и так всегда проходят, если они просят их без шума. Не думаю, что они когда-либо столкнулись с закрытой дверью — двери нашего министерства всегда были открыты», - сказал Сарджвеладзе


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна