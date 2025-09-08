Две активистки приговорены к выплате штрафа в размере 4000 лари

Суд признал виновными в совершении правонарушения активистов – Русудан и Нуцу Маградзе, задержанных в ходе акции протеста на проспекте Руставели 2 сентября.



Решением судьи Лелы Цагареишвили, в качестве административного наказания на них наложена уплата штрафа в размере 4000 лари каждой.



Напомним, что на акции протеста на проспекте Руставели 2 сентября по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции и мелкого хулиганства были задержаны 23 активиста.



Судебные процессы по делам активистов назначены в разные дни.





