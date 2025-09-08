Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Две активистки приговорены к выплате штрафа в размере 4000 лари


08.09.2025   17:34


Суд признал виновными в совершении правонарушения активистов – Русудан и Нуцу Маградзе, задержанных в ходе акции протеста на проспекте Руставели 2 сентября.

Решением судьи Лелы Цагареишвили, в качестве административного наказания на них наложена уплата штрафа в размере 4000 лари каждой.

Напомним, что на акции протеста на проспекте Руставели 2 сентября по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции и мелкого хулиганства были задержаны 23 активиста.

Судебные процессы по делам активистов назначены в разные дни.


