Две активистки приговорены к выплате штрафа в размере 4000 лари
08.09.2025 17:34
Суд признал виновными в совершении правонарушения активистов – Русудан и Нуцу Маградзе, задержанных в ходе акции протеста на проспекте Руставели 2 сентября.
Решением судьи Лелы Цагареишвили, в качестве административного наказания на них наложена уплата штрафа в размере 4000 лари каждой.
Напомним, что на акции протеста на проспекте Руставели 2 сентября по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции и мелкого хулиганства были задержаны 23 активиста.
Судебные процессы по делам активистов назначены в разные дни.
