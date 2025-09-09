10 сентября запланирован еще один дополнительный рейс в Ригу на Евробаскет

Из-за высокого спроса на перелёт в Ригу и посещение исторического матча, по решению премьер-министра, Объединение аэропортов Грузии назначило на 10 сентября ещё один субсидированный рейс. Об этом сообщает Министерство экономики.



Согласно информации ведомства, билеты на дополнительный субсидированный чартерный рейс, организованный Объединением аэропортов Грузии для поддержки национальной баскетбольной сборной, были полностью распроданы.



«Дополнительный субсидированный рейс из Тбилисского международного аэропорта в Ригу в 03:05 выполнит авиакомпания Air Baltic. Обратно в Грузию болельщики вернутся 11 сентября в 04:25 по тбилисскому времени.



Стоимость субсидированного билета в одну сторону, установленная Объединением аэропортов Грузии, по-прежнему составляет 195 евро. Продажа билетов открыта на онлайн-платформе TKTFLY.GE/eurobasket.



Рейс полностью подстроен под исторический четвертьфинальный матч сборной Грузии против национальной сборной Финляндии, который состоится 10 сентября в 18:00 по тбилисскому времени.



Воспользоваться субсидированным рейсом в столицу Латвии смогут только те пассажиры, которые перед вылетом в Тбилисском международном аэропорту смогут предъявить билет на матч EuroBasket 2025», — говорится в заявлении Министерства экономики.





