Задержанная за порчу предвыборного баннера «Грузинской мечты» – 23-летняя студентка

10.09.2025 23:28





За повреждение предвыборного баннера правящей «Грузинской мечты» в Тбилиси задержана 23-летняя студентка Меги Диасамидзе. Информацию об этом подтвердила ее сестра Нели Диасамидзе.



«Задержана моя сестра и единомышленница. Режим пытается запугать нас такими методами, поэтому мы должны бороться еще активнее, чтобы обеспечить освобождение Меги и всех политических заключенных к концу года», — написала Нели на своей странице в Facebook.



По сообщениям СМИ, Меги Диасамидзе является активисткой молодежного движения GEUT. Она участвовала в антиправительственных протестах с 2023 года.



Диасамидзе проходит по статье 187 УК Грузии – «порча или уничтожение имущества». Она наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.



Официальные обвинения студентке еще не предъявили. Если прокуратура укажет, что преступление совершили в группе, возможный тюремный срок увеличиться до пяти лет.



По словам единомышленников, во время протестной акции у штаба ГМ 9 сентября Диасамидзе на предвыборном плакате партии баллончиком написала «русская мечта».



Сегодня полиция также задержала двух человек по обвинению в нападении на демонстрантов у офиса ГМ 8 сентября. Предположительно они являются сторонниками правящей команды. Тогда пострадали до 10 оппозиционных активистов, включая женщин. Они подчеркивают, что в нападениях участвовали несколько десятков человек.



В МВД заявили, что расследование фактов продолжается и число задержанных может увеличиться.





