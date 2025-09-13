Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 9925 браков и 6256 разводов


13.09.2025   15:21


По предварительным данным Национальной службы статистики, за первое полугодие 2025 года в Грузии было зарегистрировано 9925 браков и 6456 разводов.

Кроме того, согласно отчёту ведомства, число живорождений в январе-июне 2025 года составило 17 719 детей. За тот же период в стране умерло 22 718 человек.

По данным Национальной службы статистики, в первом полугодии 2025 года естественный прирост населения (разница между числом живорождений и числом умерших) составил 4999 человек. Положительный естественный прирост зафиксирован в Тбилиси (406) и Аджарской Автономной Республике (296).


