Известная спортсменка стала фигурантом уголовного дела о насилии над несовершеннолетним

В Грузии возбуждено уголовное дело по факту избиения 14-летнего подростка. На опубликованных кадрах зафиксировано, как известная армрестлерка Хатия Виблиани наносит удары несовершеннолетнему возле кассы магазина «Ori Nabiji».



По предварительным данным, конфликт возник после того, как подросток сделал женщине замечание, встав на защиту кассира. На видеозаписи зафиксировано, что физическое воздействие продолжалось более двух минут.



Полиция подтвердила, что начато расследование по статье 126 УК Грузии (насилие). В рамках дела проверяются все обстоятельства инцидента, а также действия лиц, находившихся рядом во время произошедшего.



Следствие установит степень ответственности Виблиани и других участников эпизода.





