Адвокат Иванишвили жалуется на необъективное освещение «дела о биткоинах» зарубежными СМИ

15.09.2025 19:30





Адвокат основателя «Грузинской мечты», ее почетного председателя и олигарха Бидзины Иванишвили — Темо Циквадзе опубликовал письмо, в котором жалуется на необъективное освещение представителями иностранных СМИ дела о биткоинах, где фигурирует Георгий Бачиашвили, экс-финансист олигарха.



Циквадзе сообщил, что интерес СМИ вокруг этого вопроса выразил журналист The Guardian Дэниел Боффи и Филип Шишкин (внештатный журналист), который, как он представился, готовил статью для NYT.



Адвокат подчеркнул — оба журналиста «наняты Бачиашвили и его семьей», и действуют с «меркантильными интересами» в пользу задержанного экс-гендиректора Фонда соинвестирования Иванишвили.







По его словам, они пытаются создать «неверные представления о спорном вопросе в кругах своих читателей, дискредитировать мое доверенное лицо, пострадавшего Бидзину Иванишвили».



Эти представители СМИ, продолжает адвокат, «выполняют другие задачи и интересы, которые имеют более долгую историю и более глубокие корни, чем преступная деятельность Бачиашвили».



Циквадзе рассказал, что Боффи пытался связаться с ним. Так, 12 сентября этого года, под конец рабочего дня, адвокат получил электронное письмо от него, которое было отправлено в 17 часов — он ознакомился с ним позже.







В письме содержалось «несколько абстрактных, необоснованных обвинений»: к примеру то, что Бачиашвили является личным заключенным Иванишвили, что олигарху не хватает сочувствия и он может быть злым и прочие «абсурдные мнения», которые ранее озвучены были матерью заключенного Бачиашвили.



«Господин Боффи, в случае возникновения желания прокомментировать ситуацию с моей стороны, в категорической форме потребовал выполнения вышеуказанного до 6 часов вечера того же дня по британскому времени. В то же время необходимость обнародования этих необоснованных обвинений была обоснована тем фактом, что в декабре Госдепартамент США принял решение ввести санкции в отношении господина Бидзины Иванишвили за якобы подрыв демократических институтов в Грузии, поощрение нарушений прав человека и ограничение основных свобод.



«Вопросы т.н. британского журналиста сформулированы в форме «обвинений матери», лишенных какой-либо конкретики и оснований. Очевидно, что целью журналиста является не выяснение реальной ситуации по этому делу (особенно учитывая, что мы неоднократно давали общественности содержательные разъяснения по этому делу, и ни Бачиашвили, ни его адвокаты ни разу на это не отреагировали), а распространение в СМИ информации негативного содержания.



Это также подтверждается временем отправки письма и сроком, определенным для ответа на него. Как я уже упоминал, письмо было отправлено в пятницу (12 сентября 2025 года) в конце рабочего дня, и в нем было указано всего 3 часа на ответ в категоричной форме.



Понятно, что журналист формально выполнил свое этическое обязательство проинформировать «вторую сторону». Однако на самом деле даже не дал пострадавшей стороне времени на реакцию (по мере того, как она вырисовывалась, даже не позаботился об ответах) и сразу опубликовал заказанную статью», — пишет юрист Иванишвили.



Циквадзе заявил, что Боффи отразил его ответы «в самой общей «заурядной» форме и содержании и что в некоторых случаях вообще не отражал этого.



Адвокат указывает, что четко дал понять журналисту, что его «нечестные действия» неприемлемы для него, после чего прекратил с ним общение. Он уверен, что желанием Боффи было не получить аргументы, а а «понять позицию пострадавшей стороны и подготовить статьи для публикации в приемлемой для заказчиков форме, которые преследовали только одну цель — представить господина Бидзину Иванишвили в самом негативном контексте».



Адвокат также заявляет, что в статье Боффи говорится о санкциях против Иванишвили, что «будто он был наказан за подрыв демократических институтов в Грузии, поощрение нарушений прав человека и ограничение основных свобод». Циквадзе подчеркивает, что это — ложная аргументация.



Санкции Администрации Байдена адвокат назвал «неоправданными».



«Эта необоснованная санкция ограничилась «подозрительными связями с Россией» (повторяю, без упоминания какой-либо конкретики и фактов), в то время как господин Дэниел Боффи в стиле некоторых НПО выдвигает целую серию «обвинений», которые, оказывается, касаются отсталости демократии и нарушения прав человека.



Мы считаем, что это напрямую свидетельствует о его недобросовестности и выполнении конкретного заказа», — пишет представитель Бидзины Иванишвили.



Циквадзе критикует и Филиппа Шишкина, которому он ответил на «все его основные вопросы» 18 августа. Был еще дополнительный вопрос 21 августа. И Шишкин, продолжает адвокат, ограничил его во времени на ответ якобы потому, что статья должна быть опубликована «максимум в конце августа».



«Но и сегодня, когда прошла половина сентября, статья все еще не опубликована и где отражены ответы, данные мной. Соответственно, мы имеем ту же ситуацию, что и описанная мной применительно к первому делу — к сожалению, руководство СМИ выполняло задачи заказчиков и полностью игнорировало объективно существующую картину», — говорится в заявлении юриста олигарха Иванишвили.







Напомним, Апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда об 11-летнем тюремном заключении, назначенном экс-гендиректору «Фонда Соинвестирования» Георгию Бачиашвили.



Дело, как утверждается, касается незаконного присвоения криптовалюты олигарха Бидзины Иванишвили.



По части присвоения денежных средств Бачиашвили был приговорен к 10 годам тюремного заключения, а за легализацию незаконных доходов («отмывание денег») — к 11 годам тюрьмы. Так как принцип совокупности сроков в Грузии отменен, более строгое наказание «поглотило» менее строгое (10-летний срок), и бизнесмен был приговорен к 11 годам лишения свободы.



Уголовное дело о биткойнах против бизнес-партнера олигарха Бидзины Иванишвили — Георгия Бачиашвили — было возбуждено в 2023 году. Следствие утверждало, что летом 2015 года стороны решили вложиться в майнинг криптовалют: Бачиашвили — 1,3 млн $, а Иванишвили – 5 млн $, а прибыль должны были поделить пропорционально своим инвестициям.



Прокуратура утверждает, что в октябре 2017 года осужденный передал Иванишвили только 537 тысяч $, а оставшиеся биткоины на 40 млн $ — присвоил и «отмыл» за рубежом.



Отметим, в марте этого года бывшему гендиректору «Фонда сонвестирования» Георгию Бачиашвили прокуратура предъявила обвинение в незаконном пересечении границы. Он объявлен в розыск по красному циркуляру. Суд изменил меру пресечения бизнесмену на лишение свободы.



Кроме того, задержан гражданин Грузии Шота Карумидзе, который обвиняется в пособничестве Бачиашвили в незаконном пересечении госграницы. Он находится в тюремном заключении.



Бачиашвили покинув Грузию, объяснил причины в соцсети. В открытом письме он говорит об угрозе своей жизни. По его словам, об этом он узнал от «достоверного источника». Cогласно вынесенному в 2023 году судебному решению Бачиашвили было запрещено покидать страну.



Адвокат бизнесмена Леван Махарашвили заявил, что о том, что его подзащитный покинул Грузию, он узнал из поста в соцсети, как все.



МВД Грузии опубликовало заявление в связи с отъездом Георгия Бачиашвили, бывшего главы «Фонда соинвестирования», из Грузии. Утверждается, что бизнесмен тайно пересек госграницу Грузии 2 марта, минуя пограничный пункт пропуска в специальном укрытии, обустроенном в автомобиле, следуемом в направлении Армении, где он предъявил свой паспорт гражданина РФ и отбыл в третью страну.



Добавим, параллельно с «делом о биткоинах» против гендиректора его же Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, олигарх Бидзина Иванишвили начал судебное разбирательство по новому делу — о строительстве Мтквари ГЭС.



Прокуратура Грузии 25 февраля предъявила Бачиашвили по факту неисполнения служебных обязанностей в деле строительства Мтквари ГЭС. Обвинение предусматривает наказание — лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.



Источник: SOVA

