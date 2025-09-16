Армрестлеру Хатии Виблиани предъявлено обвинение в насилии в отношении несовершеннолетнего

Прокуратура Грузии предъявила спортсменке (армрестлеру) Хатии Виблиани обвинению по факту совершения насилия в отношении несовершеннолетнего.



По информации прокуратуры, в качестве наказания за указанное преступление предусмотрено до 2 лет лишения свободы.



«Прокуратура Грузии предъявила одному лицу обвинение по факту осознанного совершения насилия в отношении несовершеннолетнего. Следствием, проведенным МВД Грузии, было установлено, что 11 сентября, в Тбилиси, в одном из магазинов обвиняемая нанесла физическое оскорбление несовершеннолетнему, а позже, выйдя из магазина, продолжила насилие в отношении последнего.



Ей предъявлено обвинение по статье 126-й, часть Прима, подпункт «А» (побои, вызвавшие физическую боль у потерпевшего, однако не приведшие к последствиям, предусмотренным частью 120-й Уголовного кодекса Грузии, осознанно совершенные в отношении несовершеннолетнего), за что в качестве наказания предусматрено до 2 лет лишения свободы.



В установленные законом сроки прокуратуры обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемой», - говорится в заявлении.





