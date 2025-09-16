НПО встали на защиту посла Германии Петера Фишера от обвинений «Грузинской мечты»

16.09.2025 14:38





30 грузинских НПО встали на защиту посла Германии Петера Фишера от обвинений представителей «Грузинской мечты». В совместном заявлении представители гражданского сектора выразили полную солидарность с послом ФРГ в Грузии. Подчеркивается, что попытки дискредитации и личных нападок на представителя страны, являющейся важным партнером Грузии, гостя Грузии, «глубоко возмутительны».



Организации отметили, что Фишер стал мишенью для безосновательных, агрессивных и недостойных нападок со стороны «Мечты» из-за своей принципиальной позиции.



Подчеркнуто, что посол Фишер последовательно и смело защищает принципы свободы, открытости и демократии, поэтому позиция его абсолютно ясна и убедительна — «она напоминает как властям, так и грузинскому обществу о том, что место Грузии в семье европейских стран».



«Личные оскорбления в его адрес и пропагандистские нарративы не являются отдельными инцидентами; это часть целенаправленной и системной дезинформационной и враждебной кампании, направленной не только против Германии, но и других западных партнеров – в том числе Евросоюза, Объединенного королевства и США, которые в течение десятилетий твердо поддерживают Грузию. Начиная с гуманитарной помощи и содействия развитию, заканчивая твердой дипломатической и политической поддержкой, Германия и ее партнеры всегда были самыми последовательными и верными друзьями грузинского народа», — читаем в заявлении.



Третий сектор подчеркивает, что нападки на посла Германии, страны-друга и страны-партнера, наносят вред международной репутации Грузии, подрывают стратегические интересы грузинского государства.



«Вместо усиления суверенитета, подобные нарративы только ослабляют нашу устойчивость, содействуют расколу и служат интересам тех стран, которые не хотят, чтобы Грузия добилась успеха на европейском пути.



Ложь о сокращении западной поддержки Грузии и наших граждан не имеет под собой фактических оснований. Напротив, именно Германия, Объединенное королевство и другие европейские государства последовательно поддерживали интеграцию Грузии в евроатлантические структуры и защищали наш суверенитет от внешних угроз.



Мы, грузинские неправительственные организации, единодушно поддерживаем посла Фишера. Мы продолжим разоблачать пропаганду и манипуляции, и борьбу за наше европейское будущее. Ценности справедливости, чести, демократии и свободы обязательно победят в Грузии!»,- говорится в заявлении грузинских НПО.





