Фильм «Паноптикон» будет выдвинут на премию «Оскар» 2026 года

16.09.2025 19:13





На 98-ю церемонию вручения премии «Оскар» в 2026 году Грузия выдвинет фильм режиссёра Георгия Сихарулидзе — «Паноптикон» — в категории «Международный художественный фильм».



Об этом сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.



«16 сентября, при организации Национального киноцентра, на основании тайного голосования специальной комиссии был определён победитель.



В конкурсе, организованном кинокомитетом, были представлены два фильма от продюсерских компаний: «Терцо Мондо» (режиссёр — Мераб Кокочашвили) и «Паноптикон» (режиссёр — Георгий Сихарулидзе).



Специальная комиссия, определившая фильм, который представит Грузию на «Оскаре», состояла из шести профессионалов в области кино», — говорится в заявлении Национального центра кинематографии.







