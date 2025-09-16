Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Фильм «Паноптикон» будет выдвинут на премию «Оскар» 2026 года


16.09.2025   19:13


На 98-ю церемонию вручения премии «Оскар» в 2026 году Грузия выдвинет фильм режиссёра Георгия Сихарулидзе — «Паноптикон» — в категории «Международный художественный фильм».

Об этом сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.

«16 сентября, при организации Национального киноцентра, на основании тайного голосования специальной комиссии был определён победитель.

В конкурсе, организованном кинокомитетом, были представлены два фильма от продюсерских компаний: «Терцо Мондо» (режиссёр — Мераб Кокочашвили) и «Паноптикон» (режиссёр — Георгий Сихарулидзе).

Специальная комиссия, определившая фильм, который представит Грузию на «Оскаре», состояла из шести профессионалов в области кино», — говорится в заявлении Национального центра кинематографии.


