Сотрудники СЧС спасли пострадавшего на вершине Тетнулди в Местии туриста


17.09.2025   11:03


Согласно информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, спасатели в Местии спасли туриста, пострадавшего на вершине горы Тетнулди.

Как уточняется, при помощи специального снаряжения и вертолёта пограничной полиции министерства внутренних дел, пожарные-спасатели эвакуировали туриста в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Согласно поступившей информации, в Местии, на вершине Тетнулди, на высоте 5000 метров над уровнем моря, в альпийской зоне, находилась группа туристов. Один из них почувствовал себя плохо и нуждался в срочной помощи.

В спасательной операции принимали участие вертолёт пограничной полиции и горно-спасательный отряд Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, реагирующий на особые ситуации», — говорится в сообщении, распространённом Службой по управлению чрезвычайными ситуациями.


