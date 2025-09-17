|
Армрестлеру, обвиняемому в насилии в отношении несовершеннолетнего, избран залог в размере 3000 лари
17.09.2025 13:35
Армрестлерше Хатии Виблиани, обвиняемой в насилии в отношении несовершеннолетних, избран залог в размере 3000 лари в качестве меры пресечения. Решение было принято судьей Лелой Маридашвили, удовлетворившей ходатайство прокурора.
Согласно обвинению, Хатия Виблиани избила 15-летнего подростка руками и ногами.
Сама Виблиани утверждает, что не знала, был ли человек, в насилии которого её обвиняют, несовершеннолетним.
«Конечно, я не знала. Когда начался буллинг против меня, тогда и узнала… Я не сумасшедшая… Я уважающая себя женщина, родитель, мать, и на данном этапе я больше ничего не скажу. После начала расследования я обязательно расскажу об этом», — заявила Виблиани перед судебным заседанием, сообщает IPN.
На вопрос о том, было ли бы насилие оправдано, если бы он был взрослым, Виблиани ответила:
«Я не поддерживаю насилие, мы просто должны знать правила поведения».
Она признаёт факт насилия, но говорит, что на его месте «любой уважающий себя родитель предпринял бы какие-то действия, когда на него нападают».
В социальных сетях было опубликовано видео, на котором женщина избивает несовершеннолетнего. На видеозаписи свидетели инцидента — несовершеннолетний и мужчина.
Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по части 1 статьи 126 (Насилие) Уголовного кодекса. Речь идёт о побоях или ином применении насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего. Данное преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
