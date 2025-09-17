Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Армрестлеру, обвиняемому в насилии в отношении несовершеннолетнего, избран залог в размере 3000 лари


17.09.2025   13:35


Армрестлерше Хатии Виблиани, обвиняемой в насилии в отношении несовершеннолетних, избран залог в размере 3000 лари в качестве меры пресечения. Решение было принято судьей Лелой Маридашвили, удовлетворившей ходатайство прокурора.

Согласно обвинению, Хатия Виблиани избила 15-летнего подростка руками и ногами.

Сама Виблиани утверждает, что не знала, был ли человек, в насилии которого её обвиняют, несовершеннолетним.

«Конечно, я не знала. Когда начался буллинг против меня, тогда и узнала… Я не сумасшедшая… Я уважающая себя женщина, родитель, мать, и на данном этапе я больше ничего не скажу. После начала расследования я обязательно расскажу об этом», — заявила Виблиани перед судебным заседанием, сообщает IPN.

На вопрос о том, было ли бы насилие оправдано, если бы он был взрослым, Виблиани ответила:

«Я не поддерживаю насилие, мы просто должны знать правила поведения».

Она признаёт факт насилия, но говорит, что на его месте «любой уважающий себя родитель предпринял бы какие-то действия, когда на него нападают».

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором женщина избивает несовершеннолетнего. На видеозаписи свидетели инцидента — несовершеннолетний и мужчина.

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по части 1 статьи 126 (Насилие) Уголовного кодекса. Речь идёт о побоях или ином применении насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего. Данное преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.


