Анастасия Зиновкина, осужденная на 8,5 года в Грузии, прекратила голодовку

17.09.2025 15:19





По словам россиянки, ее не переводили в отдельную камеру и никто не следил за состоянием ее здоровья, пишет Tbilisi Life. После приема пищи Зиновкина чувствует себя плохо, она голодала пять дней — с 12 сентября.



Россиянка также рассказала, что ее не перевели в колонию, хотя она уже осуждена. Зато теперь у нее есть право на ежедневные телефонные звонки по 15 минут вместо четырех раз в месяц.



По словам Зиновкиной, 400 лари, которые зачисляют ей на тюремную карточку от фонда журналистки Нануки Жоржолиани, она тратит только на воду, сигареты, ручки и тетради для писем. При этом бутилированная вода периодически пропадает из тюремного магазина.



Кроме того, в тюрьме часто отключают воду. Из-за чего душ, в который можно сходить на 10 минут два раза в неделю — по воскресеньям и средам — переносится. Когда воду всё же дают, она течет ржавая.



По словам Зиновкиной, у нее продолжает болеть спина, а письма от врача из больницы, куда ее возили на осмотр, с июня не доходят до тюрьмы. Россиянке дают обезболивающие, но в последние месяцы у нее периодически немеют руки и ноги, поэтому письма она почти не пишет.



Тбилисский городской суд приговорил россиян Анастасию Зиновкину и Артема Грибуль к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы 12 сентября. Ранее такой же приговор огласили в отношении россиянина Антона Чечина. Суд признал их виновными в хранении наркотиков в особо крупном размере.



Троих грузинских активистов — Гиогрги Ахобадзе, Тедо Абрамова и Нику Кациа — которых тоже судили по этой статье, суд оправдал.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





