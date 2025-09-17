Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шалва Папуашвили о решении Элен Хоштария касательно залога


17.09.2025   19:04


Видимо, деньги, полученные из бюджета России, жалеет для бюджета Грузии, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили оценил решение одного из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария не выплачивать залог, назначенный Тбилисским городским судом в качестве меры пресечения.

По словам Папуашвили, если бы Хоштария пожертвовала 5000 лари, эти деньги пошли бы в бюджет Грузии.

«Если бы она пожертвовала для бюджета Грузии 0,001% от миллионов, полученных из российского бюджета , эти 5000 лари были бы потрачены в бюджет Грузии, но, похоже, этих денег, полученных из российского бюджета, ей жалко для бюджета Грузии», — заявил Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна