|
Шалва Папуашвили о решении Элен Хоштария касательно залога
17.09.2025 19:04
Видимо, деньги, полученные из бюджета России, жалеет для бюджета Грузии, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили оценил решение одного из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария не выплачивать залог, назначенный Тбилисским городским судом в качестве меры пресечения.
По словам Папуашвили, если бы Хоштария пожертвовала 5000 лари, эти деньги пошли бы в бюджет Грузии.
«Если бы она пожертвовала для бюджета Грузии 0,001% от миллионов, полученных из российского бюджета , эти 5000 лари были бы потрачены в бюджет Грузии, но, похоже, этих денег, полученных из российского бюджета, ей жалко для бюджета Грузии», — заявил Папуашвили.