Шалва Папуашвили о решении Элен Хоштария касательно залога

17.09.2025 19:04





Видимо, деньги, полученные из бюджета России, жалеет для бюджета Грузии, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили оценил решение одного из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария не выплачивать залог, назначенный Тбилисским городским судом в качестве меры пресечения.



По словам Папуашвили, если бы Хоштария пожертвовала 5000 лари, эти деньги пошли бы в бюджет Грузии.



«Если бы она пожертвовала для бюджета Грузии 0,001% от миллионов, полученных из российского бюджета , эти 5000 лари были бы потрачены в бюджет Грузии, но, похоже, этих денег, полученных из российского бюджета, ей жалко для бюджета Грузии», — заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





