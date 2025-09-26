Легендарный Леннокс Льюис находится в Тбилиси

В старом городе встретился с чемпионом мира и СССР, с олимпийским чемпионом с Леваном Каландадзе. Об этом сообщают пользователи "Фейсбук", которые



Леннокс Льюис — канадский и британский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. В составе сборной Канады чемпион Олимпийских игр (1988), чемпион Северной Америки (1987) в категории свыше 91 кг среди любителей.



Среди профессионалов — абсолютный чемпион мира (1999) в тяжёлом весе. Чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBC (1993—1994, 1997—2001 и 2001—2003), IBF (1999—2001 и 2001—2002), WBA (1999). Победил 15 бойцов за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Введён в Международный зал боксёрской славы, во Всемирный зал боксерской славы, в Зал славы бокса штата Невада.



Лучшая позиция в рейтинге Pound for Pound — 8 (2000). Занимает 35-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.





