Федерация футбола Грузии признает отстуствие успеха в развитии клубов в стране

03.10.2025 13:43





Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль встретился с вице-президентом Федерации футбола Грузии Александром Иашвили на пресс-конференции на стадионе имени Михаила Месхи, чтобы обсудить предстоящие отборочные матчи чемпионата мира. Он также высоко оценил 10-летнее пребывание Левана Кобиашвили во главе Федерации футбола.



«Это важный день – 10 лет назад команда Кобиашвили возглавил федерацию. Это был успешный период, было реализовано множество инфраструктурных проектов, и наряду с молодёжной и национальной сборными, сборная по футзалу второй раз подряд сыграет на чемпионате Европы. Но наша цель – добиться успеха и в будущем.



Долтмуртзиев – действительно хороший игрок, но ему ещё многое предстоит доказать, чтобы играть за сборную. У нас есть огромное желание служить команде. У некоторых молодых ребят есть потенциал – им нужно играть и усиливать команду. Вилли Саньоль присутствовал на матче сборной Грузии U-17 против Литвы, он следит за всеми.



Как стимулировать клубный футбол? Уровень клуба важен. Чем сильнее клубы, тем лучше подготовлены игроки в сборной. Проблема для нас в том, что мы пока не достигли успеха в этом направлении. Мы готовы к инновациям и сотрудничеству.



Я горжусь грузинскими болельщиками – они всегда ездят на матчи за границу. Это отличная мотивация и стимул для сборной. И сейчас билеты на матчи с Испанией и Турцией полностью распроданы», — сказал Иашвили.



Напомним, что 11 октября сборная Грузии сыграет против сборной Испании, а 14 октября — против Турции.





