Осужденные по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили покинули тюрьму
06.10.2025 23:42
Осужденные по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили — Тенгиз Барбакадзе, регбист Николоз Жвания, Николоз Цуцкиридзе, дзюдоист Гига Татиашвили и Ираклий Мумладзе — покинули тюрьму. Информацию IPN подтвердили адвокаты.
Сообщается, что осужденные были освобождены из мест лишения свободы после того, как полностью истек срок их заключения — им присудили по 5 лет каждому.
Напомним, 19-летний Георгий Шакарашвили пропал 19 июня 2020 года, Его искали 4 дня и обнаружили в реке Арагви.
Всего было задержано 17 человек. Пятеро из них осуждены за умышленное групповое убийство Георгия Шакарашвили, трое из них — Арчил Гагнидзе, Николоз Ревазишвили и Вахтанг Чиковани — были приговорены к 16 годам лишения свободы, соответственно, а двое несовершеннолетних за совершение преступления были приговорены к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Некоторые из подсудимых были судимы за групповое насилие и участие в нем, а также за незаконное лишение свободы.
