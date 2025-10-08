На территории Турции обнаружена могила грузинского царя Ашота I

Усыпальница расположена под руинами церкви Святых Петра и Павла в крепости Гевхерник в Ардануче (провинция Артвин), который в IX веке служил столицей царства Тао-Кларджети. Раскопки проводит министерство культуры и туризма Турции совместно с Университетом Ван Юзюнджю Йыл.



Сводчатая каменная гробница имеет длину около 2 метров и ширину 1,8 метра. Хотя человеческих останков в ней не найдено, ее положение непосредственно под апсидой церкви идеально соответствует описаниям в грузинской хронике XI века «Картлис цховреба».



«Средневековые грузинские источники упоминают, что царь Ашот был похоронен именно в этой церкви. Архитектурное расположение и структура гробницы полностью соответствуют этим свидетельствам. Теперь мы можем научно подтвердить место захоронения Ашота Великого», — заявил руководитель экспедиции Осман Айтекен.



Ашот Великий (Куропалат), правивший в первой половине IX века, считается основателем Тао-Кларджети. Основанную правителями Иберии еще в V веке н.э. крепость Гевхерник при нем значительно расширили и укрепили, превратив в административный центр.



Археологические данные указывают, что королевская элита проживала во внутренней цитадели, в то время как купцы и зажиточные горожане селились в обнесенном стенами нижнем городе – с банями, святилищами и фонтанами.



Помимо гробницы, археологи обнаружили общинную кухню с тандыром и несколько сосудов для воды. Среди других артефактов – византийская монета начала XI века, фрагменты керамики и снаряды из камня и металла. Все это обещают передать в музей Артвина.



По словам Айтекена, раскопки продлятся не менее пяти лет, после чего Гевхерник может стать одним из главных центров культурного наследия и туризма на побережбе Черного моря.



Ашот I Великий (Куропалат) – ключевая фигура в возрождении средневековой грузинской государственности. Прямой потомок рода Багратионов, Ашот в конце VIII века находился на службе у арабов, получил от них титул эрисмтавара Картли, но вскоре восстал против арабского владычества и попытался объединить грузинские земли.



После неудачи и бегства из Картли он нашел прибежище в Византии, а затем вернулся в Кларджети, где основал новое грузинское государство с центром в крепости Артануджи. Ашот восстановил разрушенные земли, укрепил города и способствовал возрождению церковной и монастырской жизни.



