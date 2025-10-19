Член «Лейбористов» Чхартишвили освобожден из зала суда

19.10.2025 20:40





Лаша Чхартишвили, член «Лейбористской партии», освобожден из зала суда.



Полиция задержала его 19 октября за перекрытие проспекта Руставели на акции 18 октября.



По словам Чхартишвили, ему и другим задержанным не разрешили встретиться с адвокатом в здании суда.



По данным МВД, 14 человек были задержаны 19 октября за то, что перекрывали дорогу и носили маски во время митинга.



Торнике Тхилава был освобожден судом на основании устного предупреждения, в то время как Леван Маргиани и Георгий Киасашвили были приговорены к 6 суткам тюремного заключения за «искусственное перекрытие» проспекта Руставели во время митинга 18 октября.



Среди арестованных — журналист «Формулы» Вахо Саная.



Отметим, стало известно, что полиция задержала несколько человек в связи с митингом на проспекте Руставели 18 октября, среди которых активистки Лара Начкебия и Нино Сванидзе. В социальной сети появилось еще несколько сведений о задержанных: есть сведения о задержаниях активиста Лаши Чхартишвили, Левана Маргиани, Сабы Хомерики, Нинии Какабадзе.



Напомним, власти Грузии недавно ужесточили наказание за участие в несанкционированных акциях — теперь за это грозит до 15 суток административного ареста.



Источник: SOVA

