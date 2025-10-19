20 октября планируются акции протеста против анонсированной образовательной реформы

Движение «Грузинское образование в опасности» планирует различные акции протеста 20 октября в связи с объявленной «Грузинской мечтой» реформой образования. Анонсированы брифинг, присоединение к акции студентов, а затем форум, где люди смогут высказать свое мнение о планируемых реформах.



Студенты Государственного университета Илии откликаются на анонсированные властями «Грузинской мечты» изменения в системе высшего образования, критикуют их, считая «попыткой установления цензуры».

Они планируют провести акцию у Министерства образования в понедельник, 20 октября.



«Многолетний опыт научил нас, что образовательное пространство всегда представляло собой большое препятствие для автократических режимов, поскольку оно всегда открыто и громко разоблачало их. Так обстоит дело и сегодня», - считают студенты.



Было зачитано заявление от имени студентов, где подчеркнуто, что «большой вклад в разоблачение и противостояние «Грузинской мечте» внесли студенты, лекторы и учителя», поэтому «неудивительно, что главной мишенью репрессий «Грузинской мечты» являются именно эти пространства».



«Мы уверены, что реформы не направлены на улучшение качества образования в Грузии. Причина, по которой Кобахидзе анонсировал эти изменения, - подавление критического мнения в этих пространствах, цензура и проведение партийной политики в университетах», - считают они.



При этом анонс реформы рассматривается как «угрожающее послание» тем университетам, которые, по их словам, «открыто выражают критическое отношение к существующему в стране режиму».



«Это видение служит только и только изоляции и подчинению грузинского высшего образования от европейского академического пространства», - заявили студенты.



«Призываем каждого студента и профессора-преподавателя, в том числе тех, кто до сих пор не был вовлечен, присоединиться к нам в противостоянии».



Ректор Государственного университета Илии Нино Доборджгинидзе откликнулась на представленное Кобахидзе видение университетской реформы, которое касается и того образовательного учреждения, которым она руководит.



«Университет - это не только здания, тем более, выгодные для продажи здания. Университет - это самое важное место памяти, место преемственности между поколениями, наследственной связи. Здесь встречаются прошлое, настоящее и будущее страны, главный инструмент жизнеспособности нации: силой «обмена мыслями» (Илия) и разрушение этого недопустимо», - написала Доборджгинидзе в Facebook и опубликовала данные, согласно которым Илиауни признан лучшим университетом в стране.



16 октября Кобахидзе представил программу по семи вызовам высшего образования и путям их решения. Согласно концепции «университетской реформы», «в одном городе будет один факультет».





