Тбилисский суд приговорил журналиста Вахо Саная к шести суткам административного ареста

Тбилисский городской суд приговорил журналиста Вахо Саная к шести суткам административного ареста.



МВД обвиняет его в искусственном перекрытии дороги на проспекте Руставели в столице Грузии 18 октября.



Кроме того, к 14 суткам ареста приговорены участники акции протеста Леван Джобава и Шалва Чубинидзе.



В Тбилисском городском суде также состоялись судебные процессы над другими лицами, арестованными в связи с акцией протеста 18 октября.



Согласно МВД, что участники акции нарушили Закон «О собраниях и манифестациях», согласно которому запрещается искусственно перекрывать проезжую часть для транспорта, если этого не требуется, исходя из количества участников мероприятия.



Кроме того, некоторые демонстранты скрывали лица масками, что также является нарушением закона.



Как говорится в сообщении МВД Грузии, выявлено 27 нарушителей, из которых 14 уже задержаны, а в отношении остальных 13 лиц возбуждено административное производство.





