Основателей приюта «Чонгари» не пустили в Грузию
20.10.2025 12:25
16 октября основателям приюта для собак «Чонгари», расположенного в небольшом одноименном поселении под Кутаиси, отказали во въезде в Грузию. В их отсутствие без присмотра остались 46 животных.
Ольга и Олег, основатели приюта, должны были сделать визаран, однако перепутали время и просрочили срок законного пребывания в стране на один день. Им отказали во въезде, оштрафовали на 1000 лари и запретили возвращаться в Грузию в течение полугода.
«Сейчас на участке остались 46 животных — 26 щенков, несколько взрослых собак и кошек. Приют пустует, за животными некому ухаживать, запасы корма заканчиваются, а вольеры не готовы к зиме», — говорится в заявлении.
Приют предлагает несколько способов поддержки: взять щенка на передержку, приехать и помочь с уходом или сделать пожертвование на нужды животных.
