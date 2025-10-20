Основателей приюта «Чонгари» не пустили в Грузию

16 октября основателям приюта для собак «Чонгари», расположенного в небольшом одноименном поселении под Кутаиси, отказали во въезде в Грузию. В их отсутствие без присмотра остались 46 животных.



Ольга и Олег, основатели приюта, должны были сделать визаран, однако перепутали время и просрочили срок законного пребывания в стране на один день. Им отказали во въезде, оштрафовали на 1000 лари и запретили возвращаться в Грузию в течение полугода.



«Сейчас на участке остались 46 животных — 26 щенков, несколько взрослых собак и кошек. Приют пустует, за животными некому ухаживать, запасы корма заканчиваются, а вольеры не готовы к зиме», — говорится в заявлении.



Приют предлагает несколько способов поддержки: взять щенка на передержку, приехать и помочь с уходом или сделать пожертвование на нужды животных.





