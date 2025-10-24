Часть грузинских медиков объявляет забастовку

Часть грузинских медиков объявляет забастовку. Об этом они сделали специальное заявление на проспекте Руставели.



Врачи выразили солидарность задержанному, одному из самых известных врачей в Грузии, президенту Ассоциации ортопедов и травматологов, доктору Важе Гаприндашвили и прямо сказали, что полиция оскорбила не только одного врача, но и всех представителей медицинской сферы, что недопустимо.



По их словам, это оскорбление они, фактически, получили его от государства, потому что полиция – это именно представитель государства.



"Если т.н. власти нужна война с врачами, они получат эту войну! – сказали медики.



Причина нашего сегодняшнего собрания – возмутительный факт, а именно, задержание господина Важи Гаприндашвили абсолютно без причины, человека, которого вытащили с тротуара, которого целенаправленно, только потому, что он был Важа Гаприндашвили, задержали, увезли и приговорили к 7-дневному заключению, но мое и, думаю, ваше, еще большее возмущение вызвало то, когда полицейский, который затащил, и он был не один, много полицейских, пинками запихивал в машину господина Важу, и материл.



Когда полицейский стоит на улице, в любом месте, он представляет власть, государство, и когда он что-то нарушает, и тем более, нарушает в адрес такого человека и ругается, все мы посчитали, что это делает не конкретный полицейский, мне все равно, кто этот полицейский, это делает конкретно государство. Вчера т.н. государство обругало нас, всех врачей вместе.



Я выражаю солидарность господину Важе, считайте, что это солидарность всех. Однако, когда речь идет о собрании врачей, там головы не считают, как вы смотрите, здесь много известных врачей, которые сделали много добра для этой страны и народа.



В моих коллегах уже созрела мысль, что раз т.н. власть привыкла нас бить и материть, давайте сделаем так, завтра устроим забастовку врачей.



Это беспрецедентный случай, это очень редко происходит. У этого есть своя форма. Конечно, любая больница и амбулатория примет неотложных пациентов, окажет всяческую помощь, откажут только плановым пациентам на определенный период. Так что, не злите нас!, Обещаю, если вы собираетесь воевать с врачами, вы эту войну получите и получите в очень плохой форме. Свободу Важе Гаприндашвили, свободу всем политзаключенным!, - заявил один из медиков на акции.





