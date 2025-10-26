Трое заключенных объявили голодовку

Осужденные по обвинению в противоправном присвоении денежных средств в особо крупном размере Георгий Чикваидзе, Ираклий Папиашвили и задержанный в ходе акций протеста Анзор Кварацхелия начали голодовку.



Информацию об этом в социальных сетях распространяет мать Чикваидзе – Эка Церетели.



По ее словам, причина объявления голодовки «действия, приравненное к пыткам –принуждение после того, как не приносят еду и «хулиганские» угрозы со стороны сотрудников тюрьмы».



«Голодовка в тюрьме! 5 минут назад со мной связался представитель Аппарата Народного защитника Грузии. Мне сообщили о том, что Глданском исправительном учреждении №8 все трое из содержащихся в камере №84 начали голодовку. Георгий Чикваидзе, Ираклий Папиашвили, Анри Кварацхелия. Причина – действия, приравненные к пыткам, принуждение после того, как не приносят еду, якобы, они сами этого хотели, а также «хулиганские» угрозы со стороны сотрудника тюрьмы, некого Георгия, который заявил: «Ты меня запомнишь, пацан», - пишет в социальной сети Церетели.





