НПО «Репортёры без границ» включила Иванишвили в список врагов свободы прессы

Бидзина Иванишвили был включён в список врагов свободы прессы в 2025 году наряду с Путиным, Лукашенко, Хаменеи и Мадуро.



«Миллиардер-олигарх и бывший премьер-министр, который, несмотря на официальное исключение из политической жизни, остаётся центром власти в Грузии.



Его бизнес-империя даёт ему решающее влияние – несколько коммерческих телекомпаний, включая «Имеди» и «Рустави-2», транслируют позиции и видение «Грузинской мечты» (партии, которую он основал).



Под его влиянием плюрализм идёт на спад, а независимые журналисты становятся объектами дискредитации, жестоких нападений (в основном безнаказанных) или судебного преследования.



• С ним связаны двухлетнее тюремное заключение независимой ведущей журналистки Мзии Амаглобели;

• провал вступления Грузии в Европейский союз, в первую очередь из-за невыполнения гарантий свободы СМИ;

• преследование независимых СМИ и поддерживающих их НПО через Антикоррупционное бюро;

• преследование оппозиционных телекомпаний со стороны государства и «со стороны партии «Грузинская мечта»…», – пишет организация «Репортёры без границ».





