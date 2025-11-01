|
НПО «Репортёры без границ» включила Иванишвили в список врагов свободы прессы
01.11.2025 23:15
Бидзина Иванишвили был включён в список врагов свободы прессы в 2025 году наряду с Путиным, Лукашенко, Хаменеи и Мадуро.
«Миллиардер-олигарх и бывший премьер-министр, который, несмотря на официальное исключение из политической жизни, остаётся центром власти в Грузии.
Его бизнес-империя даёт ему решающее влияние – несколько коммерческих телекомпаний, включая «Имеди» и «Рустави-2», транслируют позиции и видение «Грузинской мечты» (партии, которую он основал).
Под его влиянием плюрализм идёт на спад, а независимые журналисты становятся объектами дискредитации, жестоких нападений (в основном безнаказанных) или судебного преследования.
• С ним связаны двухлетнее тюремное заключение независимой ведущей журналистки Мзии Амаглобели;
• провал вступления Грузии в Европейский союз, в первую очередь из-за невыполнения гарантий свободы СМИ;
• преследование независимых СМИ и поддерживающих их НПО через Антикоррупционное бюро;
• преследование оппозиционных телекомпаний со стороны государства и «со стороны партии «Грузинская мечта»…», – пишет организация «Репортёры без границ».
