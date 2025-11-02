Члена «Коалиции за перемены» Тату Перадзе освободили из зала суда

Судебное заседание по делу Таты Перадзе, члена «Коалиции за перемены», перенесено, а её освободили из зала суда, сообщила адвокат Теона Закареишвили.



По словам адвоката, в протоколе задержания не было указано время задержания Перадзе, что является серьёзным нарушением.



«Главным нарушением было то, что в протоколе задержания не было указано время задержания, что является очень серьёзным нарушением. Затем представитель МВД заявил, что это подтвердят свидетели, что невозможно. Для такой статьи как перекрытие улицы время задержания имеет большое значение, поскольку оно предусматривает лишение свободы…», — сказала адвокат.



Тата Перадзе была арестована сегодня по обвинению в перекрытии движения на проспекте Руставели в Тбилиси.







