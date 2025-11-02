Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сборная Грузии до 23 лет выиграла чемпионат Европы


02.11.2025   22:28


На чемпионате Европы среди дзюдоистов до 23 лет, проходящем в столице Молдовы Кишинёве, сборная Грузии одержала победу над командой Францией со счётом 4:3 в финале смешанных командных соревнований, и во второй раз подряд завоевала титул чемпиона Европы.

Решающий поединок провёл Георгий Терашвили (73 кг), который принёс сборной Грузии золотые медали турнира.

Сборная Грузии выступила на чемпионате Европы в следующем составе: Нино Лоладзе (57 кг), Георгий Терашвили (73 кг), Нино Циклаури (70 кг), Георгий Джабниашвили (90 кг), Лизи Кварцхаца (+70 кг) и Шалва Гурешидзе (+90 кг).


