Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержанная вчера на акции протеста Аза Чилачава начала голодовку


03.11.2025   10:54


Задержанная на вчерашней акции протеста Аза Чилачава начала голодовку в изоляторе временного содержания в Дигоми. Об этом сообщила адвокат Лела Аревадзе в соцсети.

«Это было ужасающее зрелище — как ведут бабушку, а за решёткой на её груди виднелась надпись »Гагра!» Аза держится мужественно, без страха, как всегда.

Она объявила голодовку, несмотря на многочисленные просьбы, мы не смогли её переубедить (голодовка без воды)», — написала Аревадзе, ранее сообщившая, что Чилачава перевели в изолятор Дигоми.

Аза Чилачава была задержана полицией вчера. По имеющейся информации, её обвиняют в повторном перекрытии дороги. Также сообщается, что на акции были задержаны и другие участники, однако МВД пока не распространило официальную информацию о задержанных.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна