Задержанная вчера на акции протеста Аза Чилачава начала голодовку
03.11.2025 10:54
Задержанная на вчерашней акции протеста Аза Чилачава начала голодовку в изоляторе временного содержания в Дигоми. Об этом сообщила адвокат Лела Аревадзе в соцсети.
«Это было ужасающее зрелище — как ведут бабушку, а за решёткой на её груди виднелась надпись »Гагра!» Аза держится мужественно, без страха, как всегда.
Она объявила голодовку, несмотря на многочисленные просьбы, мы не смогли её переубедить (голодовка без воды)», — написала Аревадзе, ранее сообщившая, что Чилачава перевели в изолятор Дигоми.
Аза Чилачава была задержана полицией вчера. По имеющейся информации, её обвиняют в повторном перекрытии дороги. Также сообщается, что на акции были задержаны и другие участники, однако МВД пока не распространило официальную информацию о задержанных.
