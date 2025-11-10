Сборная Грузии начала подготовительный сбор к ноябрьским матчам

Сборная Грузии по футболу начала подготовительный сбор в Тбилиси к ноябрьским матчам отборочного этапа Чемпионата мира.



15 ноября в 21:00 «крестоносцы» примут сборную Испании на «Динамо Арене», а 18 ноября в Софии сыграют с Болгарией — матч начнётся в 23:45. Прямую трансляцию обеих встреч предложит Первый канал Грузии.



Сборная Грузии не сможет рассчитывать на Георгия Микаутадзе («Вильярреал», Испания) и Отара Каккабадзе («Краковия», Польша) из-за травм. Вместо них главный тренер Вилли Саньоль вызвал Георгия Квилитая («Арис», Кипр) и Шоту Ноникашвили («Черкассы», Украина).







