Тела погибших в авиакатастрофе турецкого военного самолета будут доставлены на родину

Тела погибших в результате крушения самолёта Вооружённых сил Турции будут перевезены на родину. Об этом сообщил глава Департамента коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.



По его словам, транспортировка тел будет осуществлена на самолёте того же типа A-400M, на котором в Грузию был доставлен спасательно-поисковый экипаж.



Дуран также выразил благодарность властям Грузии за оперативную реакцию и оказанную поддержку.



Отметим, что из 20 человек, находившихся на борту, на данный момент обнаружены тела 19 погибших.







