В телефоне Мзии Амаглобели «Дип стейт» не обнаружилось - адвокат

14.11.2025 17:13





Согласно заключению экспертизы, в телефоне Мзии Амаглобели не было найдено информации, представляющей интерес для следствия. «Дип стейт» в телефоне не обнаружилось, - заявила на заседании в Кутаисском апелляционном суде адвокат основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели Майя Мцариашвили, чье заявление опубликовало «Батумелеби».



Кутаисский апелляционный суд рассматривает дело Мзии Амаглобели.



«Была назначена экспертиза телефона Мзии Амаглобели. Экспертиза завершена, мы получили заключение экспертизы. Просим приобщить это заключение к делу», -заявил прокурор Шота Чхаидзе.



Прокуратура требует ужесточить обвинение и наказание Мзии Амаглобели, а адвокаты Мзии Амаглобели просят отменить вынесенный приговор и освободить ее.



По данным «Батумелеби», адвокат Мзии Амаглобели Майя Мцариашвили также выдвинула ходатайство о приложении к делу писем, в которых адвокат просит присвоить Мзии Амаглобели статус лица с ОВЗ.



«Исходя из состояния ее глаз, ей положен статус лица с ОВЗ, процедуру присвоения статуса должно начать пенитенциарное учреждение. Мы направили письмо и надеемся, что они начнут эту процедуру», - сказала Майя Мцариашвили.



На заседании, где рассматривается жалоба основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети», присутствует и Мзия Амаглобели. Дело рассматривает коллегия судей под председательством судьи Николоза Маргвелашвили.





