Саймон Леваев освобожден из тюрьмы в Грузии после двухмесячного заключения

Саймон Леваев, герой документального сериала Netflix «Tinder Swindler» и известный мошенник, вышел из кутаисской тюрьмы, отсидев два месяца, cообщает Радио Свобода.



Как сообщает адвокат Леваев Мариам Кублашвили, ее подзащитный покинул кутаисскую тюрьму с «полным прекращением дела против него». По словам адвоката, немецкая сторона отозвала свой запрос на его арест и экстрадицию.



Дело против Симона Леваева в Германии было возбуждено на основании показаний женщины, проживающей в Берлине. Женщина рассказала, что познакомилась с Леваевым на сайте знакомств Tinder, после чего стала жертвой манипуляций и эмоционального насилия с его стороны. По словам женщины, Леваев вымогал у нее до 50 000 евро. В случае экстрадиции и осуждения Симону Леваеву грозило до 10 лет лишения свободы.



Саймон Леваев, герой сериала «Мошенник из Tinder», был арестован в аэропорту Батуми 15 сентября.



Леваев — 35-летний израильтянин-мошенник, о котором Netflix снял документальный сериал в 2022 году. Леваев годами знакомился с женщинами через приложение Tinder, выдавая себя за наследника алмазного магната Льва Леваева, а затем, используя различные мошеннические схемы, вымогал у них деньги.



Как отметило МВД в интервью изданию Tabula в сентябре, задержанный находился в розыске по «красному» уведомлению Интерпола и был задержан сотрудниками ведомства в аэропорту Батуми.





