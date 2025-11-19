От первого корпуса ТГУ проводится марш солидарности с Мате Девидзе

19.11.2025 21:49





От первого корпуса Тбилисского госуниверситета стартовал марш солидарности с Мате Девидзе, отбывающим тюремный срок.



По заявлению участников марша, они сделают символическую остановку на проспекте Меликишвили, где ровно год назад был задержан Мате Девидзе, местом назначения же является проспект Руставели.



Участники шествия развернули флаги Грузии и Евросоюза. Они скандируют: «Свободу узникам режима».



Напомним, что сегодня прошел год с ареста активиста Мате Девидзе.



20-летний активист был арестован по обвинению в нападении на сотрудника полиции во время акции протеста 19 ноября 2024 года.



12 июня судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили признала его виновным и приговорила к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





