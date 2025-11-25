Хвича Кварацхелия: Раньше я был больше ориентирован на атаку, но в ПСЖ я освоил новый аспект

ПСЖ Хвичи Кварацхелия сыграет против «Тоттенхэм Хотспур» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс».



Перед матчем грузинский нападающий «Пари Сен-Жермен» присутствовал на пресс-конференции с Луисом Энрике и рассказал о предстоящем матче.



«Нам предстоит важный матч. Лига чемпионов всегда особенная. Мы уже играли с лондонцами в этом сезоне в Суперкубке Европы. Это был сложный матч, но мы победили. Завтрашний матч будет другим; наша команда в хорошей форме, и мы с нетерпением ждём этого матча.



Это был сложный матч с «Баварией», и мы разочарованы результатом. Теперь у нас есть шанс реабилитироваться. «Тоттенхэм» хорошо атакует, хорошо защищается, очень быстр. Они обыграли нас со счётом 2:0 в Суперкубке, и хотя мы в итоге победили, мы знаем, что матч будет сложным.



Мы любим играть на «Парк де Пренс», потому что играть перед нашими болельщиками — большая честь. Это всегда удовольствие, и мы с нетерпением ждём этого.



Жоау Невеш? Мы хотим побеждать вместе, поэтому неважно, кто забьёт, но он один из лучших игроков на данный момент, он может многое выдержать, и это здорово! Я верю, что ещё могу прибавить и работаю над многими вещами. аспекты.



Раньше в обороне я был не таким. Я был больше сосредоточен на атаке, но в ПСЖ понял, что команда должна быть сплоченной. Благодаря тренеру я освоил этот новый аспект, и теперь он стал частью моей игры.



Что касается Маркиньоса, он выдающийся лидер и замечательный человек. Он мотивирует всех каждый день и на каждой тренировке. «Он отличный капитан и отличный игрок, оставивший свой след в клубе.



Наши молодые игроки невероятно хороши. Они много работают и добиваются успехов. Иногда мы не понимаем, что им всего 16-17 лет. Они хотят учиться и растут с каждым днём. Уровень здесь невероятно высок, и мы знаем, что многие из них в будущем станут очень хорошими игроками».





