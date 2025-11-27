Тиктокера вызвали в Службу по защите персональных данных

Тиктокера Зураба Кенчиашвили (Mr. Zura) вызвали в Службу по защите персональных данных.



Mr. Zura изначально стал известен своей критикой в адрес мэрии Тбилиси, выкладывая ролики с теми или иными городскими проблемами, привлекая к ним внимание. Его запомнили криком «каргиа-каргиа-каргиа» или «цудиа-цудиа-цудиа» (хорошо/плохо).



В его аккаунте 120K подписчиков, и 5.5 миллионов лайков.



Информацию о том, что Кенчиашвили вызван в Службу по защите персональных данных, он рассказал сам. Затем это подтвердили RadioTavisupleba в пресс-центре ведомства.



«Поступили заявления от граждан, и он вызван для объяснений. Служба начинает проверку», — сообщили RadioTavisupleba.

Ему нужно было «ответить на вопросы» по поводу видео, размещённых на его TikTok-аккаунте.



Кенчиашвили — бывший полицейский, который в последние годы стал популярным благодаря комическим роликам в TikTok, — последние несколько месяцев приходит к разным школам, как он сам говорит и как видно из его видео, по просьбе самих школьников. Он снимает с ними ролики и дарит им подарки.



В этих видео можно идентифицировать как самих учеников, так и школы, где они учатся. Последнее время в роликах встречались конфликты с администрациями разных школ и сотрудниками охраны, которые выступают против съемки. Несмотря на это, он продолжает посещать школы и снимать видео.



Представители школ и родители неоднократно обращались к нему с просьбами (что также видно во многих его роликах) не снимать несовершеннолетних без разрешения родителей.



RadioTavisupleba сообщает, что проправительственный телеканал «Rustavi 2» 2 ноября опубликовал сюжет о Кенчиашвили, в котором отмечалось, что полиция уже «допросила и предупредила» его и что «проверка начата».





