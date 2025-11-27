В Грузии продолжают изучать одну из самых интересных археологических находок последних лет

27.11.2025 12:37





В Грузии продолжают изучать одну из самых интересных археологических находок последних лет. Это комплекс у села Меоре Кесало в Марнеульском муниципалитете края Квемо-Картли. Археологические работы ведёт Национальный музей при финансовой поддержке Агентства культурного наследия.



Учёные продолжают изучать обнаруженный в 2020 году памятник V–VI веков, расположенный на правом берегу Куры. По предварительным данным, найденный комплекс мог быть дворцом высокопоставленного правителя — Дидазнаури, Эристави или Питиахша Квемо Картли.



Он состоит из больших залов и коридоров, построенных из тесаных каменных блоков и покрытых черепицей. Архитектура сооружения напоминает постройки сасанидского периода, что делает находку ещё более значимой.



Особое внимание учёных привлёк четвёртый зал с декоративными каменными основаниями, а также алтарь огня, обнаруженный в центре второго зала.



По форме он полностью повторяет алтари древнего языческого храма Дедоплис Мидври. Несмотря на временную разницу, исследователи допускают, что эти объекты могут быть связаны.



Экспедиция продолжит работу, чтобы уточнить первоначальные предположения и собрать больше данных об уникальном памятнике. Грузинские археологи подчёркивают, что исследования имеют важное значение для понимания истории региона.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





