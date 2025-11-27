Международная федерация дзюдо разрешила российским спортсменам выступать под национальным флагом

27.11.2025 15:38





Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о полном восстановлении прав российских спортсменов, что позволит им выступать под национальным флагом, гимном и символикой на международных соревнованиях. Решение было принято Исполнительным комитетом IJF и вступит в силу немедленно, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби.



В заявлении федерации подчеркивается, что IJF ответственно пережила период значительного геополитического давления и стремилась сохранить единство семьи дзюдо и обеспечить равные условия для всех спортсменов. По мнению IJF, после восстановления прав белорусских спортсменов было сочтено целесообразным разрешить российским спортсменам соревноваться на равных условиях. Отмечается, что Россия исторически является одной из ведущих держав в мировом дзюдо, и ее возвращение обогатит соревнования.



Федерация настаивает на том, что спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. IJF считает, что спортсмены не несут ответственности за решения правительств и национальных институтов. Федерация подчеркивает свою обязанность защищать спортсменов и продвигать ценности мира, единства и уважения в соответствии с Олимпийской хартией.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





