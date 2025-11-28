На новогодние мероприятия ​​в Марнеули будет выделено 78 191 лари

28.11.2025 12:12





На новогодние мероприятия ​​в Марнеульском муниципалитете из бюджета будет выделено 78 191 лари. Об этом сообщают местные СМИ.



Бюджетные средства выделяются на различные мероприятия. Планируется: установить сцену, провести иллюминацию, пригласить музыкальную группу, разместить украшения, нанять ведущих и т. д.



Рождественско-новогоднее мероприятие по зажжению новогодней ёлки ​​состоится во второй половине декабря 2025 года.





