На новогодние мероприятия ​​в Марнеули будет выделено 78 191 лари


28.11.2025   12:12


На новогодние мероприятия ​​в Марнеульском муниципалитете из бюджета будет выделено 78 191 лари. Об этом сообщают местные СМИ.

Бюджетные средства выделяются на различные мероприятия. Планируется: установить сцену, провести иллюминацию, пригласить музыкальную группу, разместить украшения, нанять ведущих и т. д.

Рождественско-новогоднее мероприятие по зажжению новогодней ёлки ​​состоится во второй половине декабря 2025 года.


