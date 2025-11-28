|
Егор Куроптев: Никаких антипутинских активистов в Грузии не похищали - они провокаторы
28.11.2025 13:24
Бывший представитель Фонда "Свободная Россия" на Южном Кавказе Егор Куроптев сделал комментарий по поводу распространенного вчера в социальных сетях сообщения о якобы похищенных российских активистах Владимире Дубовском и Алине Савельевой.
Куроптев указывает на тот факт, что никакого похищения не было, а "российские активисты" не раз обвинялись в работе на российские спецслужбы. Более того, по словам Куроптева, они реально нарушили государственную границу Грузии, о чем сами же сняли видео.
«Не хотел комментировать, но надоело. Не похищали в Грузии никаких антипутинских активистов в данном случае. Не снимали с рейса в Сербию «по надуманным причинам» никого. Не надо смешивать реальные избиения, пытки, угрозы безопасности протестующим в Тбилиси, реальные угрозы российским активистам в Грузии с кейсом человека, который многократно годами обвинялся российской оппозицией в работе на российские спецслужбы и вранье. И который, к сожалению, взяв с собой свою девушку, перелез через забор недалеко от армяно-грузинской границы в 2023 году, сняв об этом веселое видео. Тогда их не арестовали за нарушение госграницы только чтобы не наделать лишнего шума об аресте «антипутинских активистов». И на беженство они подали только после нарушения госграницы, в котором не было никакой жизненной необходимости, так как это была провокация очередная.
Проверяйте факты хоть. Не удивляет, что ни я, ни кто-либо еще из оппозиции, кто мог бы встать на защиту этого не сделал и все молчат? Ну вот. Не молчу. Утомило. Попытка вписать этот кейс в общий тренд очень вредит настоящим активистам и оппозиционерам, поэтому молчать уже не считаю возможным.
Да, был факт нарушения госграницы. Он снят на камеру. Да, было множество обвинений в работе на российские спецслужбы со стороны руководства нескольких оппозиционных структур крупнейших, где работал упомянутый субъект. Если бы речь шла о похищении насильственном каком-то или депортации в РФ (мало ли поссорились) еще был бы смысл из гуманизма вписаться и защищать, а тут говорить сейчас не о чем».
Напомним, что МВД Грузии заявило о задержании двух граждан России - Владимира Дубовского и Алины Савельевой. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии в составе группы.
«Следствие установило, что обвиняемые незаконно въехали в страну, минуя пограничный контроль, и незаконно находятся на территории Грузии в течение последних трёх лет», – заявили в МВД.
По данным МВД, Владимир Дубовский и Алина Савельева неоднократно обращались в Департамент миграции с просьбой о предоставлении убежища, но им было отказано, «поскольку они не соответствовали критериям, установленным для лиц, ищущих убежища».
Они обжаловали решение Департамента миграции в двух инстанциях, но обе инстанции оставили решение в силе.
По данным ведомства, задержанные переведены в следственный изолятор. Ведётся расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса.
