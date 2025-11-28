В честь годовщины массовых протестов в Тбилиси пройдут два марша и митинг у парламента

В 19:00 по местному времени горожане планируют собраться у первого корпуса ТГУ на Чавчавадзе и старого здания Общественного вещателя на Костава, откуда пойдут маршами к парламенту. Акция на Руставели запланирована на 20:00.



Массовые акции протеста начались в Тбилиси год назад после заявления премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе о том, что страна приостанавливает процесс евроинтеграции.



На этой неделе, выступая в парламенте, Кобахидзе сказал, что власти не останавливали процесс евроинтеграции. «27 июня 2024 года сама европейская бюрократия приняла решение о приостановлении диалога с Грузией, что было крайне несправедливым решением в отношении грузинского народа. После этого они нагло объявили, будто бы мы приостановили процесс, приостановленный ими еще в июне», — сказал Кобахидзе.



С 28 ноября 2024-го и до недавнего времени протестующие каждый вечер перекрывали движение на проспекте Руставели с требованием назначить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе протеста. В последний месяц полиция не дает перекрывать улицы и арестовывает протестующих.





