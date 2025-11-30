Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Дзюдоист Лаша Бекаури выиграл турнир Большого шлема в Абу-Даби


30.11.2025   18:44


Лаша Бекаури (90 кг) завоевал золотую медаль турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах – двукратный олимпийский чемпион победил в финале молдаванина Михаила Латышева.

Это четвёртая золотая медаль в карьере Лаши Бекаури на турнирах Большого шлема.

Тяжеловес Ираклий Деметрашвили сегодня поборется за бронзовую медаль в финальном блоке.

Георгий Сардалашвили завоевал бронзовую медаль турнира Большого шлема в Абу-Даби в весовой категории 60 кг.


