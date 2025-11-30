Дзюдоист Лаша Бекаури выиграл турнир Большого шлема в Абу-Даби

30.11.2025 18:44





Лаша Бекаури (90 кг) завоевал золотую медаль турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах – двукратный олимпийский чемпион победил в финале молдаванина Михаила Латышева.



Это четвёртая золотая медаль в карьере Лаши Бекаури на турнирах Большого шлема.



Тяжеловес Ираклий Деметрашвили сегодня поборется за бронзовую медаль в финальном блоке.



Георгий Сардалашвили завоевал бронзовую медаль турнира Большого шлема в Абу-Даби в весовой категории 60 кг.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





