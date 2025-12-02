Для учащихся с 1-го по 6-й класс вводится обязательная школьная форма

02.12.2025 12:11





Со следующего учебного года в тестовом режиме во всех государственных школах для учащихся с первого по шестой класс вновь вводится обязательная школьная форма. Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе на презентации реформы общего образования.



По его словам, социально незащищённые семьи получат государственную поддержку в связи с приобретением формы.



«Мы приняли решение, что со следующего учебного года в тестовом режиме во всех государственных школах на начальном этапе — с 1-го по 6-й класс — обязательная школьная форма возвращается. При этом мы учитываем интересы социально незащищённых семей. Все семьи, которые оценены Министерством здравоохранения на 60 000 баллов или ниже, получат соответствующую поддержку от государства в отношении школьной формы», — заявил Миканадзе.







