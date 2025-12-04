Новогодние мероприятия в Тбилиси будут продолжаться 27 дней

04.12.2025 12:04





В этом году новогодние праздничные мероприятия в грузинской столице будут продолжаться почти месяц – с 12 декабря по 7 января. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании муниципального правительства в среду.



«С 12 декабря по 7 января мэрия Тбилиси планирует проведение разнообразных развлекательных и зрелищных мероприятий. Тематические новогодние пространства будут традиционно наполнены культурными, образовательными, детскими и другими активностями, а также концертами различных жанров», сказал Каладзе.



В этом году главной праздничной локацией станет площадь Первой Республики. Именно там установят главную елку, а не у парламента Грузии, как было в прошлые годы.



В декабре 2024-го установка елки у законодательного органа проходила на фоне масштабных антиправительственных акций, столкновений с полицией и жестоких разгонов митингов. Из-за протестов Каладзе не смог провести торжественную церемонию зажжения елки.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





