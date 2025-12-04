Матильда Гварлиани вошла в число номинанток престижной премии Model of the Year Awards

04.12.2025 12:10





22-летняя грузинская модель Матильда Гварлиани вошла в число номинанток премии Model of the Year Awards – одной из самых престижных наград индустрии моды, которую ежегодно вручает ресурс Models.com.



Гварлиани представлена в главной категории – «Лучшая модель года, определившая 2025 год». Всего в номинации 23 претендентки, среди которых такие звезды, как Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Анджелина Кендалл, Мона Тугард и Лулу Тенни.



Победитель определяется по итогам двух независимых голосований: одно проводят профессионалы индустрии – редакторы, фотографы, модельные агенты, продюсеры и дизайнеры, другое открыто для широкой аудитории и проходит среди читателей сайта Models.com.



Матильда Гварлиани стала первым гражданином Грузии, вошедшим в этот престижный список. Сегодня она считается самой успешной грузинской моделью. Гварлиани сотрудничает с ведущими агентствами – Next New York, Next Paris, Next London, Next Milan и Iconic Management в Берлине. Она регулярно участвует в показах мировых модных домов, а в ее портфолио – кампании для Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Gucci, Chanel и Calvin Klein. Ее фотографии публиковались на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, Muse, D Repubblica и других изданий.



В 2025 году Гварлиани вошла в список самых высокооплачиваемых моделей мира. Карьеру она начала во Флоренции в 14 лет, когда снялась в рекламной кампании бренда Pull&Bear. В 2019 году приняла участие в показе Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане, после чего привлекла внимание ведущих мировых агентств. Она стала первой грузинской моделью, вышедшей на подиум Victoria’s Secret, и первой грузинкой на обложке Vogue.



