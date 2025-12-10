|
Новогодние каникулы в тбилисских детских садах продлятся с 30 декабря по 15 января
10.12.2025 13:35
Зимние праздничные каникулы в тбилисских детских садах продлятся с 30 декабря 2025 года до 15 января 2026 года. Как сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства, с 15 января воспитательный процесс возобновится с важным нововведением.
«С 15 января воспитательный процесс возобновится с важным новшеством — Агентство управления детскими садами завершило внедрение электронной системы доступа в учреждениях. В рамках проекта были установлены устройства считывания карточек и соответствующая система видеоконтроля; прошли обучение как администрации детских садов, так и специалисты соответствующих отделов агентства по управлению программой; проводятся информационные встречи с родителями воспитанников, чтобы с 15 января 2026 года приём детей в детские сады осуществлялся бесперебойно», — заявил Каха Каладзе.
По его словам, для большего удобства на специальном портале www.tbilisikids.com становится доступной одноразовая генерация QR-кода через регистрацию и его использование на считывателе.
«Кроме того, каждому родителю воспитанника будет выдано максимум восемь пластиковых карточек, чтобы гарантировать регистрацию ребёнка в случае потери карты или при сопровождении ребёнка разными родителями. В рамках проекта учтены все обстоятельства, которые могут возникнуть при электронной регистрации детей и сотрудников, включая конкретный рабочий график или индивидуально адаптированный график посещаемости для детей со специальными образовательными потребностями», — заявил Каха Каладзе.
