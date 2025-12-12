|
Фонд Бендукидзе предоставит 4 миллиона лари студентам, зачисленным в 2026 году
12.12.2025 15:25
Согласно решению правительства «Грузинской мечты», будущие студенты, поступающие в частные университеты, больше не будут получать государственные гранты. Это означает, что плата за обучение для студентов частных университетов значительно возрастет.
В ответ на «реформу» образования в условиях «Мечты» Свободный университет предлагает поддержку будущим студентам.
В заявлении, опубликованном сегодня, 12 декабря, говорится, что благотворительный фонд Кахи Бендукидзе «Фонд знаний» предоставит 4 200 000 лари абитуриентам, зачисленным в Свободный университет и Аграрный университет в 2026 году, в течение 4 лет.
Фонд знаний окажет финансовую поддержку:
• Всем студентам социально незащищенных слоев населения, поступающим в Свободный или Аграрный университет, и полностью профинансирует их 4-летнее обучение;
• Все абитуриенты, поступившие в Сводобный университет, получат грант на софинансирование стоимости обучения на 4 года;
• Все победители международных и национальных олимпиад получат учебный грант от Фонда;
• Победителя образовательных конкурсов получат ваучеры на оплату обучения.
«Условия приема в Свободный и Аграрный университеты, как и в предыдущие годы, остаются стабильными и надежными, планов по изменению платы за обучение или приему иностранных студентов с целью увеличения доходов нет», — говорится в заявлении, опубликованном «Свободным университетом».
Правительство «Грузинской мечты» меняет условия как в школах, так и в университетах.
В рамках инициативы «Один город, один факультет» планируется упразднить некоторые факультеты в государственных университетах и перевести 40% студентов из Тбилиси в региональные университеты.
По мнению экспертов, реформа «Мечты» лишает государственные университеты независимости и усиливает государственный контроль, что вызывает тревогу.
