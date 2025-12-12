Фонд Бендукидзе предоставит 4 миллиона лари студентам, зачисленным в 2026 году

12.12.2025 15:25





Согласно решению правительства «Грузинской мечты», будущие студенты, поступающие в частные университеты, больше не будут получать государственные гранты. Это означает, что плата за обучение для студентов частных университетов значительно возрастет.



В ответ на «реформу» образования в условиях «Мечты» Свободный университет предлагает поддержку будущим студентам.



В заявлении, опубликованном сегодня, 12 декабря, говорится, что благотворительный фонд Кахи Бендукидзе «Фонд знаний» предоставит 4 200 000 лари абитуриентам, зачисленным в Свободный университет и Аграрный университет в 2026 году, в течение 4 лет.



Фонд знаний окажет финансовую поддержку:



• Всем студентам социально незащищенных слоев населения, поступающим в Свободный или Аграрный университет, и полностью профинансирует их 4-летнее обучение;



• Все абитуриенты, поступившие в Сводобный университет, получат грант на софинансирование стоимости обучения на 4 года;



• Все победители международных и национальных олимпиад получат учебный грант от Фонда;



• Победителя образовательных конкурсов получат ваучеры на оплату обучения.



«Условия приема в Свободный и Аграрный университеты, как и в предыдущие годы, остаются стабильными и надежными, планов по изменению платы за обучение или приему иностранных студентов с целью увеличения доходов нет», — говорится в заявлении, опубликованном «Свободным университетом».



Правительство «Грузинской мечты» меняет условия как в школах, так и в университетах.



В рамках инициативы «Один город, один факультет» планируется упразднить некоторые факультеты в государственных университетах и ​​перевести 40% студентов из Тбилиси в региональные университеты.



По мнению экспертов, реформа «Мечты» лишает государственные университеты независимости и усиливает государственный контроль, что вызывает тревогу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





