Два грузинских фильма вошли в список 50 лучших в 2025 году по версии Британского института кино

12.12.2025 20:01





Два грузинских фильма, «Апрель» грузинской режиссерки Деи Кулумбегашвили и «Сухой лист» Александра Коберидзе, вошли в список 50 лучших в 2025 году по версии Британского института кино



«Апрель» — второй полнометражный фильм Деи Кулумбегашвили. Это история Нины, акушерки, которая помогает пациенткам, желающим сделать аборт. «Апрель может быть самым жестоким месяцем, но в Грузии Кулумбегашвили для женщин Кулумбегашвили все месяцы жестоки», — говорится в рецензии Джессики Кианг, S&S.



«Сухой лист» — это картина, снятая на старый телефон, о том, как мужчина ищет свою взрослую дочь, которая исчезла во время путешествия по сельской Грузии, фотографируя футбольные поля. Кинокритик Сэм Уигли назвал фильм Коберидзе «роуд-муви в стиле магического реализма».





