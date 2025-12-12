Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Два грузинских фильма вошли в список 50 лучших в 2025 году по версии Британского института кино


12.12.2025   20:01


Два грузинских фильма, «Апрель» грузинской режиссерки Деи Кулумбегашвили и «Сухой лист» Александра Коберидзе, вошли в список 50 лучших в 2025 году по версии Британского института кино

«Апрель» — второй полнометражный фильм Деи Кулумбегашвили. Это история Нины, акушерки, которая помогает пациенткам, желающим сделать аборт. «Апрель может быть самым жестоким месяцем, но в Грузии Кулумбегашвили для женщин Кулумбегашвили все месяцы жестоки», — говорится в рецензии Джессики Кианг, S&S.

«Сухой лист» — это картина, снятая на старый телефон, о том, как мужчина ищет свою взрослую дочь, которая исчезла во время путешествия по сельской Грузии, фотографируя футбольные поля. Кинокритик Сэм Уигли назвал фильм Коберидзе «роуд-муви в стиле магического реализма».


