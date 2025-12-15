|
|
|
В Гори и Цкалтубо начинается проектирование стадионов международного стандарта
15.12.2025 12:14
Муниципальный фонд развития Министерства инфраструктуры Грузии приступает к проектированию современных стадионов, соответствующих стандартам, в муниципалитетах Гори и Скалатубо.
По данным министерства, на месте существующего, ветхого стадиона в Гори планируется построить новый стадион категории IV УЕФА, рассчитанный на 8000 зрителей. В Цкалтубо после сноса существующего стадиона будет построен новый стадион категории III УЕФА, рассчитанный на 5000-6000 зрителей.
Оба стадиона будут оборудованы раздевалками, душевыми, медиа-центром, конференц-залом, а также системами безопасности и аудиовизуальными системами.
Также будут предусмотрены комнаты для судей, медицинские и физиотерапевтические кабинеты, а также зона допинг-контроля.
Кроме того, на стадионах будут оборудованы автостоянки и коммерческие помещения.
Строительство современных стадионов, соответствующих стандартам, в Гори и Скхалтубо будет способствовать пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, развитию спортивных программ и различных других видов деятельности, высокоуровневых спортивных и культурных мероприятий», — говорится в информации, опубликованной министерством.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна