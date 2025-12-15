В Гори и Цкалтубо начинается проектирование стадионов международного стандарта

15.12.2025 12:14





Муниципальный фонд развития Министерства инфраструктуры Грузии приступает к проектированию современных стадионов, соответствующих стандартам, в муниципалитетах Гори и Скалатубо.



По данным министерства, на месте существующего, ветхого стадиона в Гори планируется построить новый стадион категории IV УЕФА, рассчитанный на 8000 зрителей. В Цкалтубо после сноса существующего стадиона будет построен новый стадион категории III УЕФА, рассчитанный на 5000-6000 зрителей.



Оба стадиона будут оборудованы раздевалками, душевыми, медиа-центром, конференц-залом, а также системами безопасности и аудиовизуальными системами.



Также будут предусмотрены комнаты для судей, медицинские и физиотерапевтические кабинеты, а также зона допинг-контроля.



Кроме того, на стадионах будут оборудованы автостоянки и коммерческие помещения.



Строительство современных стадионов, соответствующих стандартам, в Гори и Скхалтубо будет способствовать пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, развитию спортивных программ и различных других видов деятельности, высокоуровневых спортивных и культурных мероприятий», — говорится в информации, опубликованной министерством.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





