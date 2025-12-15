Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Гори и Цкалтубо начинается проектирование стадионов международного стандарта


15.12.2025   12:14


Муниципальный фонд развития Министерства инфраструктуры Грузии приступает к проектированию современных стадионов, соответствующих стандартам, в муниципалитетах Гори и Скалатубо.

По данным министерства, на месте существующего, ветхого стадиона в Гори планируется построить новый стадион категории IV УЕФА, рассчитанный на 8000 зрителей. В Цкалтубо после сноса существующего стадиона будет построен новый стадион категории III УЕФА, рассчитанный на 5000-6000 зрителей.

Оба стадиона будут оборудованы раздевалками, душевыми, медиа-центром, конференц-залом, а также системами безопасности и аудиовизуальными системами.

Также будут предусмотрены комнаты для судей, медицинские и физиотерапевтические кабинеты, а также зона допинг-контроля.

Кроме того, на стадионах будут оборудованы автостоянки и коммерческие помещения.

Строительство современных стадионов, соответствующих стандартам, в Гори и Скхалтубо будет способствовать пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, развитию спортивных программ и различных других видов деятельности, высокоуровневых спортивных и культурных мероприятий», — говорится в информации, опубликованной министерством.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна